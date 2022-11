Il destino ha deviato la sua traiettoria, ma, Ausilio e Marotta avevano scelto lui e c’era anche l’accordo con il team di Raiola, che all’epoca gestiva gli interessi del calciatore. C’era solo da mettere nero su bianco, ma 24 ore prima di formalizzare l’intesa, Thuram si è infortunato al ginocchio. Problema che lo avrebbe tenuto lontano dai campi per diversi mesi e che di fatto spinse l’Inter a virare su- Ma dopo una stagione e mezza trascorsa ad Appiano Gentile,Pochi gol e tanti problemi muscolari. Massima spesa e minima resa, aggiunta al fatto che l’argentino, dal punto di vista del temperamento ha confermato le perplessità che esistevano già prima che arrivasse a Milano. Insomma,. Non impossibile, ma difficile, perché prima sarebbe necessario sfoltire l rosa e ricavarne qualcosa in termini di liquidità (servono una decina di milioni) . Ecco, forse, ma è ancora presto per delineare bene il quadro della situazione. Prendere Thuram a zero, a giugno, è l’altra ipotesi, ma bisognerà raggiungere un accordo con il calciatore e con il suo agente, che però adesso vogliono prima vedere come andrà il Mondiale.