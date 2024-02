Inter, Thuram: 'Ecco come si ferma Griezmann'

Marcus Thuram svela come fermare il suo connazionale Antoine Griezmann. L'attaccante francese dell'Inter ha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara di stasera a San Siro contro l'Atletico Madrid valevole per l'andata negli ottavi di finale in Champions League: "Lo conosciamo, è un giocatore incredibile ma il 'problema' Antoine lo si risolve da squadra".







"Sarà una bellissima partita, ci sta riposarsi prima della gara. Ci concentriamo su di noi, dobbiamo essere molto seri, come abbiamo fatto finora, essere concentrati dal primo minuto e giocare una grande partita. Dobbiamo entrare in campo come sempre per vincerla e vedremo dopo a Madrid per il ritorno. L'Atletico è una squadra che difende e palleggia molto bene, con attaccanti molto forti, dovremo stare attenti anche alle ripartenze".



"Inzaghi è moto sincero, ci dice le cose quando c'è bisogno di dirle ed è una buona cosa. Devo migliorare dappertutto con e senza palla, l'attacco della porta ma sono contento di lavorarci".

"Non sono diventato pazzo in sei mesi, sto molto bene qui con i compagni e il gruppo, amiamo giocare insieme e siamo amici anche fuori dal campo, è bellissimo far parte di una squadra così. Ho imparato tanto e continuo a imparare partita dopo partita, la stagione sta andando bene e speriamo che continui così".



"Lautaro è uno dei migliori attaccanti al mondo, se non il migliore. Giocare al suo fianco è semplice, conosciamo le nostre caratteristiche e lavoriamo per il bene della squadra".

"Sanchez? Averlo in squadra è un onore, sappiamo la carriera che ha avuto, le squadre in cui hai giocato, è un grande campione e con lui si impara tanto".



"Buchanan si sta integrando molto bene come tutti i compagni che sono arrivati, è un giocatore molto veloce che può saltare l’uomo e siamo molto contenti di averlo con noi".

"Mkhitaryan è un giocatore incredibile che gioca molto bene da inizio stagione, ci cerchiamo molto sul campo".