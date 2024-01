Inter, Thuram: 'Fondamentale vincere, la Juve ci segue. C'è un rischio col Verona'

L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram ha parlato nel prepartita della sfida contro il Verona sia a InterTv che a Dazn.



RISCHIO - "Il pericolo è prendere la partita troppo sottogamba, per l'obiettivo di fine stagione tutte le partite sono importanti".



LAUTARO - "Lautaro rientra? Cambia tutto, siamo molto felici di averlo con noi, è il nostro capitano".



MESE DIFFICILE - "Mese difficile? Tutto l'anno è difficile, pensiamo partita per partita".



LA JUVE CI SEGUE - "È molto importante vincere in casa una partita importantissima, sappiamo che la Juve ci segue e oggi dobbiamo prendere i tre punti".



IL VERONA - "Sarà una partita tosta, difficile, affrontiamo un'avversaria di Serie A come tutte le partite e quindi oggi dovremo fare una grande gara".



ASSIST - "Non so, io provo ad aiutare la squadra con gol, assist, giocata. Poi a volte non riesce ma io provo sempre ad aiutare la squadra".