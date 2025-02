Inter: Thuram ha iniziato a correre, forse domani rientra in gruppo

Il conto alla rovescia per Juventus Inter è già iniziato e in casa nerazzurra c’è ansia per le condizioni fisiche di Marcus Thuram, uscito per una distorsione alla caviglia nel corso della partita contro la Fiorentina. Gli esami clinici hanno escluso lesioni ma per il francese è stato necessario impostare una terapia che che rendesse meno dolente la zona interessata, con sedute di allenamento personalizzate.



THURAM INIZIA A CORRERE - Anche questa mattina Thuram si è allenato a parte ma la buona notizia è che il francese ha corso a buon ritmo, sotto gli occhi attenti di Piero Volpi e del suo staff. Intensità e qualche allungo, la sessione di lavoro odierna di Thuram fa sbilanciare chiaramente verso l’ottimismo e di conseguenza verso una suo posto da titolare a Torino contro la Juventus. Se tutto andrà secondo i piani, Thuram lavorerà in gruppo domani. Ha lavorato in gruppo anche Arnautovic, schierato in attacco accanto a Correa.