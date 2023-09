Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali della società prima della sfida contro la Fiorentina:



"Come mi sto ambientando? Questa è una grande squadra con grandi giocatori. Mi aiutano ogni giorno a migliorarmi, li ringrazio per questo. La partita contro la Fiorentina? L'abbiamo preparata come prepariamo ogni partita, lavorando tutta la settimana. Speriamo di fare una grande partita. Un altro francese arrivato all'Inter con questo mercato? Pavard ha vinto tanto al Bayern e in Nazionale, penso che giocherà e farà bene da noi"