Mentre l'si prepara a sistemare l'attacco con lain favore di un ritorno in nerazzurro di, Simone Inzaghi si concentra sugli attaccanti che ha a disposizione. Quelli arrivati dal mercato. Considerando, rimane un posto da titolare e si iniziano ad ipotizzare gli accoppiamenti:Andiamo a scandagliare i due profili, per provare ad ipotizzareInnanzitutto, prendiamo in considerazionecon cui i due giocatori sono approdati in nerazzurro.passa all'Inter ad inizio luglio, arrivandoAl netto di un investimento quasi nullo per l'acquisto del cartellino, non va dimenticato che l'Internetti di stipendio, alla pari con Lautaro e dietro soltanto a Calhanoglu che ne guadagna 6.5. Dall'altra parte i numeri sono ribaltati: l'Inter spende una(10 milioni), ma lo stipendio si attesta aConsiderandoi numeri sembrano equivalersi abbastanza. Tenendo conto di tutte le competizioni,ha messo a segno, mentrene ha siglati. In quanto a realizzazioni le cifre si equivalgono, ma va considerato che dal 2019 al 2021 Arnautovic, mentre le reti di Thuram sono stateDue profili che guardando le cifre, ma che in quanto a. La caratteristica principale diprorompente, che si traduce nella capacità diabbassandosi tra le linee, ma anche facendosi carico del peso offensivo, permettendo alla squadra di salire. A questo si aggiungono, come chiaro già dal suo esordio contro il Monza, marchiato da un colpo di tacco illuminante. Dall'altra parte però, il centravanti, particolarità evidenziata nell'ultima stagione al Bologna, in cui ha giocatoin Serie A. Per quanto riguarda invece, le caratteristiche tecniche sono quelle di. I suoi 192 centimetri gli permettono dicon i difensori avversari, ma non fa del gioco corale la sua caratteristica principale. Thuram è più un giocatore dal passo elegante, capace di. Rispetto ad Arnautovic si avventura più facilmente neie questo potrà risultare prezioso per Inzaghi.nel calcio italiano, aspetto che non riguarda invece l'austriaco.Ciò chenella definizione del compagno perfetto per completare il dualismo con Lautaro è sicuramente. Nelle sue precedenti stagioni, l'allenatore si è distinto per la sua, dando spazio a tutti in misura ben architettata. Può essere proprio questa la forza dell'Inter e della gestione dell'attacco, perché. In che senso? Se il tallone d'Achille di Arnautovic in questi anni èin questo senso la gestione di Inzaghi si propone come l'antidoto migliore.Quelle di cui Arnautovic non ha potuto usufruire a Bologna per mancanza di alternative, spingendo così il suo fisico troppo oltre. E se il limite di Thuram sembra essere la sua, le rotazioni di Inzaghi vengo anche qui in soccorso. Arnautovic è già pronto edel ruolo da spalla di Lautaro.. Entrambi possono aiutare Lautaro, giocando - perché no - anche. Il tutto, in attesa di completare l'attacco con il quarto attaccante.