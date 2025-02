Inter, Thuram si allena parzialmente in gruppo: cosa filtra in vista del Napoli

In casa Inter, che è stato costretto a saltare le sfide contro Juventus, Genoa e Lazio, a causa di un. Come sottolineato da Sky Sport, però, l’attaccante francese vede finalmente la luce in fondo al tunnel e non sente più il dolore.Il, in modo tale da consentire all'attaccante di mettere qualche allenamento nelle gambe e riuscire ad esserci per la sfida scudetto contro ildi Antonio Conte, in programma sabato alle 18.

- Il francese è indispensabile per la manovra offensiva dell'Inter e con Lautaro Martinez forma una coppia d'attacco davvero prolifica in termini realizzativi. Le sue statistiche parlano, infatti, difino ad oggi in stagione.