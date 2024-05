Inter, Thuram su Lautaro Martinez: "Uno dei migliori attaccanti nel mondo, vi spiego perché funzioniamo bene"

33 minuti fa



Sorpresa della Serie A 2023/24, Marcus Thuram sta per concludere la sua prima stagione in Italia con la maglia dell'Inter. E subito è arrivato lo Scudetto. Il francese sarà protagonista degli Europei con la Francia, favorita alla vittoria, e in queste ore è intervenuto nella trasmissione del canale "CBSSportsGolazo". Tra le altre cose di cui ha parlato non poteva mancare una domanda sul rapporto che ha con il suo compagno di reparto, Lautaro Martinez.



COMPAGNI - "Il mio feeling con Lautaro Martinez? Prima di tutto, credo che sia uno dei migliori attaccanti nel mondo. Per questo credo che giocare con lui sia una cosa semplice. Lo dico perché è un giocatore intelligente e io mi considero non male a livello di movimenti. Ho sempre giocato come numero 9 quindi mi piace correre nello spazio e sulle fasce e penso che ci piaccia fare le stesse cose quando siamo in campo e ci combiniamo bene così".