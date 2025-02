Inter: Thuram verso la panchina, in difesa confermato Acerbi

da affrontare a Torino. Simone Inzaghi in conferenza si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, ha risposto a Conte in materia di arbitri e ha chiesto per la sua Inter lo stesso trattamento mediatico riservato alle altre. Poi il discorso si è spostato sulla formazione,

Il grande dubbio riguarda Marcus Thuram, il calciatore francese non offre ancora le giuste garanzie ee alla fine il turco era partito titolare contro i rossoneri, uscendo dal campo dopo 63’. Come andrà questa volta?Marcus Thuram sente ancora dolore e forse per mettersi a disposizione avrà bisogno di stringere i denti, da Appiano Gentile filtrava che alla fine il francese si accomoderà in panchina per entrare a gara in corso se necessario, al suo posto dovrebbe esserci Taremi.

Per quanto riguarda il resto della rosa, invece, Inzaghi avrà tutti a disposizione., mentre sulla sinistra non dovrebbe valere lo stesso ragionamento per Carlos Augusto: il brasiliano arriva da ottime prestazioni ma sembra scontato il rientro dal 1’ di Federico Dimarco, che ha recuperato dalla gastroenterite. Dumfries, che ha scontato la squalifica, dovrebbe agire come sempre sulla fascia di destra.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi.