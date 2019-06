La continua evoluzione del calcio trasforma gli eventi e, all’Inter, l’arrivo di Antonio Conte risulterà alla lunga come un uragano, per gli addetti ai lavori e per gli stesi calciatori. Metodi da sergente di ferro, in campo e fuori, sacrificio e dedizione al lavoro, nessuno sgarro. Mentalità prima di ogni altra cosa. Questi i diktat del tecnico salentino, chiariti a tutti, dipendenti compresi, perché l’unione è il vero segreto del successo e l’ex ct non ama particolarmente quelle vite spericolate, quelle vite fatte così, tanto per dirla alla Vasco.



LA LISTA DEI DESIDERI - Ecco perché Radja Nainggolan si sente in bilico su un sottilissimo filo sospeso nel vuoto. Proprio lui, che non ha mai del tutto digerito i modi e i tempi dell’addio a Roma e che anche dopo l’ultimo gol contro l’Empoli, quello valso la Champions, avrebbe voluto entrare in polemica col pubblico per le critiche ricevute durante la stagione, prima che i compagni lo placassero immediatamente e che lui tornasse subito alla ragione. Il ritorno a Roma, per il Ninja, è come un sogno nel cassetto, ma si tratta di un’operazione quasi impossibile e in fin dei conti l’arrivo di Conte a Milano un po’ esalta il centrocampista belga, che nella sua personalissima lista dei desideri ha sempre quello di riuscire a battere la Juve, club che lui stesso ha detto di aver rifiutato in un paio di circostanze.



TI FIDI DI ME? - Nainggolan con Antonio Conte è un’idea che eccita e spaventa un po’ tutti: i tifosi, il tecnico e lo stesso calciatore. Perché lo stile di vita del centrocampista induce ad attente riflessioni ed è proprio per questo che il tecnico salentino sembra più orientato alla cessione dell’ex giallorosso. Ma a differenza di qualche mese fa, Nainggolan sembra voler intraprendere questa nuova sfida in nerazzurro e intende farsi trovare tirato a lucido per l’inizio della preparazione, quando con Antonio Conte ci sarà da sgobbare. L’ultima parola spetta dunque al tecnico, l’ex ct dovrà fidarsi delle proprie sensazioni e capire se fidarsi o meno di Nainggolan. Se il Ninja dovesse divenire un soldato di Conte, e quindi adottarne i metodi di allenamento, potrebbe effettivamente essere l’arma in più della sua Inter, in caso contrario, gli stop fisici di quest’anno potrebbero essere addirittura pochi rispetto a quelli cui potrebbe andare incontro con il lavoro imposto da Conte.