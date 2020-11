L'Inter Miami sfida l'Inter, di Milano, e ci prova sul serio per Giroud. Come scrive il Sun, la franchigia di David Beckham ha offerta all'attaccante francese del Chelsea, oltre a un ingaggio sostanzioso, un appartamento da 4,5 milioni di euro (l'intero ultimo piano del Porsche Design Tower, grattacielo di 60 piani), nel quale si può entrare in casa in macchina grazie a un ascensore. I vicini di casa di Giroud sarebbero il rapper Birdman e il miliardario messicano Carlos Peralta Quintero.