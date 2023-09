L'Inter aveva virtualmente chiuso l'acquisto dal Lille del difensore portoghese Tiago Djalò, ma l'infortunio subito al ginocchio ha costretto i nerazzurri ad abbandonare momentaneamente il suo acquisto. Proprio come successo per Marcus Thuram, tuttavia, la società nerazzurra non ha mollato il centrale classe 2000 passato anche dalle giovanili del Milan e se tornerà a buoni livelli è pronto ad acquistarlo a parametro zero a fine stagione quando scadrà il contratto il 30 giugno 2024.