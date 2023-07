Un’indiscrezione partita dall’Argentina, precisamente da TyC Sports: Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina campione del mondo, è stato accostato all'Inter, club che, dopo gli addii di Onana e Handanovic, è ancora a caccia di un portiere. In realtà Martinez è stato proposto da intermediari a Marotta e Ausilio, che reputano però Sommer l’obiettivo numero uno. Questo quanto si legge stamane su Il Corriere della Sera che dunque conferma il contatto per Martinez, ma anche come la soluzione preferita resti l'elvetico.