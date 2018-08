Debutto dell’Inter e subito si riempie San Siro. Non si va verso il tutto esaurito per la sfida di questa sera contro il Torino dell’ex dal dente avvelenato Mazzarri, ma sono previsti oltre 60mila spettatori. In scia con quanto già visto nella scorsa stagione, i tifosi dell’Inter sono pronti a sostenere la squadra di Luciano Spalletti dopo lo scivolone col Sassuolo nella prima stagionale a Reggio Emilia. I tifosi nerazzurri vogliono portare la propria squadra alla vittoria con un entusiasmo da post-Triplete.



CHE AFFLUENZA - Nel 2010, dopo la vittoria di Madrid, erano 62.014 i tifosi presenti allo stadio per la prima in casa post-Triplete. In vista del Torino, l’Inter attende nella propria casa un numero simile di nerazzurri, se non superiore. La società nerazzurra ha avuto il grande merito di fidelizzare i tifosi alzando il numero di abbonamenti a 37mila, come non succedeva dal 2010-2011, dopo il triplice successo della squadra guidata da José Mourinho. L’Inter ha seguito la filosofia inglese del ticketing, che invita il tifoso ad abbonarsi con un risparmio ancor più evidente rispetto al passato, in confronto all’acquisto del tagliando dei singoli match. Lo scorso anno l’Inter ha vinto lo “scudetto dei tifosi” con 57mila spettatori di media nelle gare interne, quest’anno vuole partire ancora più forte…