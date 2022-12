La prima amichevole del mini ritiro dell'Inter a Malta contro lo Gzira United non è visibile in chiaro. I ragazzi di Inzaghi si possono vedere soltanto su Facebook Live, pagando una piccola somma per accedere alla diretta. Naturalmente questa decisione non incontra il gradimento del pubblico, trattandosi di un semplice test e non di una partita ufficiale.