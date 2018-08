Dalla festa alla primi cenni di disapprovazione. Non ci si aspettava un inizio così: tifosi, squadra e società immaginavano un avvio del tutto diverso dopo un mercato di rafforzamento importante, che ha visto l'arrivo di sette nuovi calciatori. Dopo il ko all'esordio contro il Sassuolo, l'Inter stecca anche la prima gara casalinga, facendosi rimontare due reti dal Torino. Un pari che non è andato giù ai tifosi, con la sfida che è finita tra i fischi di San Siro. "No scuse, no parole... testa bassa e vincere!" ha scritto la Curva Nord in uno striscione prima della sfida contro la squadra di Mazzarri, confermando l'apprezzamento per il lavoro della società ("Promesse mantenute, richieste rispettate").



GIA' A LAVORO - Subito a lavoro. Il pari non è andato giù a Luciano Spalletti che - come riferisce Tuttosport - ha annullato il giorno di riposo previsto per oggi. La squadra si ritroverà ad Appiano, nel Centro Sportivo Suning, per iniziare già a preparare la sfida in programma sabato prossimo alle 18 a Bologna. Un match cruciale per i nerazzurri, per trovare il primo successo della nuova stagione e la serenità in vista della pausa di due settimane per gli impegni delle nazionali.