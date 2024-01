Inter: tocca a Frattesi e Asllani, può slittare la partenza di Sensi

Cristian Giudici

L'Inter è tornata da Riyad con la Supercoppa italiana, ma senza più il primo posto in classifica, almeno per il momento. Infatti i nerazzurri erano partiti per l'Arabia Saudita con 5 punti di vantaggio sulla Juventus, che poi ha vinto i posticipi di campionato contro Sassuolo e Lecce, effettuando il sorpasso con una partita giocata in più. E non finisce qui. Infatti, se sabato i bianconeri batteranno l'Empoli in casa come da pronostico, l'Inter scenderà in campo domenica sera a Firenze a -4 dalla Juve. Di conseguenza la prossima trasferta acquisisce ancora più importanza, anche perché precede lo scontro diretto del 4 febbraio a San Siro.



SENZA 2 TOP - Per l'occasione Simone Inzaghi deve fare a meno degli squalificati Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, ammonito nella finale vinta contro il Napoli. L'ultima partita di Serie A giocata dall'Inter senza entrambi è quella vinta 4-2 col Sassuolo a San Siro lo scorso 13 maggio. Quando Calhanoglu e Barella erano in panchina a rifiatare tra i due euro-derby vinti contro il Milan in semifinale di Champions League.



NUOVA COPPIA - Invece in campo c'erano Kristjan Asllani da una parte e dall'altra Davide Frattesi, autore di uno dei gol segnati dal Sassuolo. Proprio loro due sono chiamati a non far rimpiangere l'assenza dei titolari sul campo della Fiorentina. Finora hanno giocato insieme dall'inizio soltanto due volte: in trasferta col Benfica in Champions League (pareggio in rimonta da 3-0 a 3-3) e in casa contro il Bologna in Coppa Italia, partita persa 2-1 ai tempi supplementari.



IN FAMIGLIA - Frattesi ha pubblicato su Instagram una foto insieme ad Asllani, definito suo "cugino Kristiano da Settebagni". A completare il centrocampo ci sarà Henrikh Mkhitaryan, chiamato "padre, fratello e zio" da Alessandro Bastoni sempre sui social dopo l'ultimo derby vinto 5-1 contro il Milan. Dall'alto della sua esperienza, l'armeno dovrà prendere per mano i due compagni di squadra più giovani, alle prese con un importante esame di maturità.



SENSI IN PARTENZA - In panchina ci sarà l'olandese Davy Klaassen e probabilmente anche Stefano Sensi. Il 28enne italiano ex Monza e Sassuolo è in trattativa col Leicester allenato da Enzo Maresca, ma l'Inter potrebbe decidere di far slittare la sua cessione a settimana prossima, lasciando così il giocatore a disposizione di Simone Inzaghi per la Fiorentina.