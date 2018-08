Amore a prima vista. Lautaro Martinez sta già facendo sognare l'Inter e i suoi tifosi. Dopo la geniale palla filtrante per Candreva autore dell'assist per Icardi a Sheffield, l'eurogol segnato sabato a Madrid ha fatto capire a tutti di che pasta è fatto, ma non ha sorpreso i suoi primi ammiratori. Rimasti svegli di notte per vederlo in tv già lo scorso febbraio, quando con la maglia del Racing realizzò due triplette contro Huracan in campionato e Cruzeiro in Copa Libertadores.



La ventina di milioni investiti per soffiarlo all'Atletico si sta rivelando un vero e proprio affare di mercato, anche se all'inizio qualcuno ironizzava paragonandolo a Gabigol... Il brasiliano rispedito in prestito al Santos è tanto fumo e poco arrosto: l'esatto contrario di Lautaro. Certo, ora non bisogna esagerare esaltandosi troppo, perché il ragazzo è ancora giovane e avrà bisogno di tempo per adattarsi al meglio in Italia. Ma ha la stoffa del campione.



Tanto che nel suo contratto (fino a giugno 2023 con ingaggio da 1,5 milioni netti più bonus all'anno a salire) la clausola di rescissione valida solo per l'estero da 111 milioni di euro (il 10% sulla plusvalenza andrebbe al Racing) rischia di essere una cifra alla portata dei grandi club europei. L'Inter farebbe bene a toglierla al più presto. Perché il Toro argentino è anche un leone: in campo e come segno zodiacale. Mercoledì 22 agosto compie 21 anni e ha tutta la carriera davanti. Speriamo soltanto a tinte nerazzurre.



@CriGiudici