Intervistato da Pianeta Milan, l'ex portiere dell'Inter, Francesco Toldo, esprime il proprio gradimento per Samir Handanovic per il grande equilibrio che dimostra.



“Quando giocavo mi concentravo solamente sulla partita, l’ambiente esterno non lo tenevo in considerazione perché può essere di aiuto e di disturbo. Il ruolo del portiere è un ruolo che ti devi concentrare solamente all’interno del campo. Un portiere di oggi che ti fa impazzire? A me piace tantissimo Handanovic perché dimostra equilibrio in tutte le situazioni che ci sono all’Inter".