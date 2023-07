, ne ha parlato con il suo agente dietro specifica richiesta di Inzaghi, ma questo è un caso da trattare con estrema delicatezza. È vero, non parliamo di un profilo di primo piano,e non sarebbe esattamente il tipo di acquisto che farebbe esplodere di gioia i tifosi, ma a Bergamo stravedono per lui e né Percassi né Gasperini hanno intenzione di privarsi del loro capitano. Insomma,proprio in virtù del rapporto che c’è sempre stato con la famiglia Percassi. Qualcosa potrebbe cambiare se Toloi riuscisse a persuadere il suo presidente con un discorso onesto quanto comprensibile: alla sua età, l’Inter potrebbe essere l’ultimo grande treno che gli consentirebbe di giocare ancora qualche anno ad alti livelli, confrontandosi anche in Champions. Una gratificazione che Toloi vorrebbe ricevere e sarà in questi termini che andrà a parlare con il suo allenatore e con la proprietà,e i nerazzurri sarebbero disposti ad accontentarlo, ma a patto di non rovinare i rapporti di vicinati, che vanno a gonfie vele anche tra presidenti, visto che molto spesso Steven Zhang e Luca Percassi si ritrovano a cena nel loro ristorante di fiducia a Brusaporto. Il contratto di