Esperto, che sappia partecipare alla manovra e che conosca le insidie della Serie A. Simone Inzaghi ha tracciato il profilo del difensore che dovrà occupare la casella lasciata libera da Milan Skriniar, ne ha parlato con Ausilio e Baccin e sul tavolo sono finiti diversi nomi. Uno dei nomi ritenuti adeguati al progetto è quello di Rafael Toloi, classe 1990, ex Roma, e dal 2015 all’Atalanta. Forgiato da Gasperini, Toloi ha acquisito l’esperienza che occorre per approdare all’Inter e il suo contratto è in scadenza nel 2024, fattori che hanno indotto l’Inter a qualche riflessione approfondita.

PRIMI SONDAGGI - Riflessioni che però al momento non hanno ancora trovato sponde da parte dei bergamaschi. Ausilio si è informato con Busardò, agente molto vicino alle esigenze della famiglia Percassi, il quale gli ha fatto capire che l’Atalanta in questo momento non prevede di cedere il proprio capitano. E i nerazzurri, che con Percassi conservano un rapporto privilegiato, non considerano l’ipotesi di far leva sul calciatore, che di fronte all’ultima grande chance della propria carriera potrebbe decidere di forzare con il proprio club chiedendo di andare. Insomma, l’operazione non sarebbe neanche troppo complessa, ma di fronte a certi rapporti, tutto può divenire meno agevole.

Ecco perché Rafael Toloi, che all’Inter piace tantissimo, rischia di rimanere solo un’idea.. E Toloi per Gasperini è una colonna. A questo puntoL’interesse è concreto, capiremo se ci saranno sviluppi.