Effetto domino sul mercato dell'Inter a centrocampo. L'addio a Lazar Samardzic cambia il futuro di Stefano Sensi. I dirigenti nerazzurri meditano di togliere dal mercato il giocatore classe 1995, nella passata stagione in prestito al Monza. Dove ha raccolto 30 presenze, segnato 3 gol e servendo 2 assist, con 8 ammonizioni.



L'Inter lo acquistò quattro estati fa dal Sassuolo, inizialmente in prestito, riscattandolo un anno dopo per 25 milioni di euro. Con la maglia nerazzurra Sensi ha raccolto 52 presenze, condite da 4 reti e altrettanti assist. Da gennaio a giugno 2022 ha giocato in prestito alla Sampdoria. Sulle sue tracce c'era il Genoa, ora pronto a virare su Fabbian. Intanto Sensi si è già messo al lavoro per convincere prima Inzaghi a dargli più spazio e poi l'Inter a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2024. Il suo ingaggio è di 2 milioni di euro netti all'anno.