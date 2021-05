A pochi giorni dall'ultimo singolo "Alè Alè", l'artista bresciano Tommy Kuti ha pubblicato un nuovo brano Afrotrap ispirato all'Inter, la squadra per la quale tifa, e in particolare a Romelu Lukaku. "Numero 9 (Lukaku)" è il titolo del brano, nel quale viene celebrata la vittoria dello scudetto attraverso le rime di Tommy, di Wado e di Slim Gong e con la base prodotta da Yves the Male.



LA CHALLENGE - Un brando dal sound estivo, ritmato e ballabile che potrebbe diventare presto il tormentone dell'estate. Dopo il successo della challenge lanciata sui social per promuovere "Alè Alè", l'artista è pronto a far partire una "Lukaku Challenge" tra gli esperti di calcio freestyle.



L'IDOLO - “Ho deciso di scrivere questa canzone - commenta Tommy Kuti - perché ho sempre pensato che l’Inter rappresentasse il mio mondo ideale. Mi sono innamorato del calcio ai tempi di Ronaldo, Recoba, Mohamed Kallon, quei giocatori provenienti da paesi stranieri ma che sono osannati in Italia. Per me e i ragazzi del mio quartiere popolare quelli erano gli eroi, i nostri idoli, le uniche figure che ci permettevano di amare noi stessi ed il nostro essere “diversi”. So che Lukaku è per questa nuova generazione quel super uomo in grado di farti credere nei miracoli e pensare che anche se parti da zero, svantaggiato con genitori stranieri, puoi comunque diventare il King of Milano!".