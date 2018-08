Inter-Torino è stata una bella vetrina per un centrocampista che la Gazzetta dello Sport pone sotto la lente di ingrandimento: si tratta di Soualiho Meïté, che dopo la bella prestazione offerta in occasione della prima giornata contro la Roma, bissa anche alla Scala del calcio. Questo è quanto scrive la "Rosea".



“Un cambio di gioco di Iago Falque per Belotti ha sventrato il fianco destro spallettiano per il 2-1 del Gallo; una percussione di Meité ha fruttato il 2-2. Inciso: questo Meité è un tipo molto interessante e «spaccherà», complimenti a chi l’ha pescato”.