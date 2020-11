Quella di domenica tra Inter e Torino non sarà solamente una partita di calcio, a margine del match, infatti, il dt granata Davide Vagnati incontrerà il collega Beppe Marotta per portare avanti i discorsi per un possibile arrivo sotto la Mole di Radja Nainggolan nel prossimo mese di gennaio.



Al momento una vera e propria trattativa tra i due club non c'è ancora, ma il belga è un calciatore che piace molto al Torino, che già in passato lo aveva seguito. La squadra di Marco Giampaolo in questo inizio di stagione ha inoltre dimostrato di avere bisogno di rinforzi proprio a centrocampo.