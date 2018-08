Iago Falque poteva vestire la maglia dell’Inter. Quando? In questa stagione, perché la società nerazzurra ha pensato all’acquisto dell’esterno d’attacco spagnolo nel corso dell’estate. Prima di affondare il colpo per Matteo Politano, il direttore sportivo Piero Ausilio ha valutato le condizioni del possibile affare con il Torino. Sondaggi con l’entourage del giocatore e con la società granata, poi la decisione di chiudere la trattativa col Sassuolo per Politano per 5 milioni di euro di prestito e 20 di obbligo di riscatto.



IL RETROSCENA - Iago, valutato tra i 25 e i 30 milioni, in estate è stato cercato da diverse squadre (l’ultima in ordine dii tempo è il Siviglia), ma nessuna alla fine ha affondato il colpo. A mercato italiano chiuso, il presidente Urbano Cairo lo ha blindato nei giorni scorsi, nonostante l’arrivo di Simone Zaza dal Valencia: “Iago Falque è un nostro giocatore importantissimo, non abbiamo mai, nemmeno lontanamente, pensato di venderlo. Anzi, abbiamo rifiutato offerte importanti a luglio. Iago Falque è un pilastro per noi. La sua partenza è un tema che non si pone. Non esiste”. Iago contro l’Inter, stasera a San Siro. E pensare che l’anno scorso proprio lo spagnolo classe 1990 aveva spaventato i nerazzurri a Milano con il momentaneo 1-0 del Torino. La gara terminò 1-1, Iago fu tra i migliori in campo dei granata...



@AleCosattini