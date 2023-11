Il Tucu Correa non sta vivendo una grande stagione a Marsiglia. L’attaccante argentino fatica a ingranare e paga un rendimento negativo di tutta la squadra. Anche con l’arrivo di Gattuso per ora la situazione non è cambiata, l’Inter segue la situazione da lontano consapevole che, a oggi, il riscatto di Correa è sempre più difficile e l’attaccante potrebbe tornare in nerazzurro a fine stagione.