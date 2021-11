L’Inter cerca un attaccante a gennaio. Uno più continuo di Alexis Sanchez, spesso vittima di malumori e, soprattutto, infortuni. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno è Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid: il serbo si lotta il posto con Raspadori, a maggior ragione se i nerazzurri dovessero andare avanti in Champions League.