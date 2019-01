Da quanto riporta il Mirror, l'Inter non molla Mesut Ozil. Secondo il tabloid, l'Arsenal avrebbe aperto alla cessione in prestito a gennaio per risparmiare sull'ingaggio, con il club nerazzurro che starebbe pensando a una proposta per prendere il calciatore fino a fine stagione. Resta da capire se i Gunners saranno disposti a pagare una parte dello stipendio pur di cederlo nella finestra di mercato in corso.