Franck Kessie resta uno dei giocatori preferiti da Piero Ausilio per potenziare il centrocampo dell'Inter e se a gennaio non si è riusciti a completare l'ipotesi di scambio con il Barcellona per l'ivoriano, in estate, secondo il Corriere dello Sport, le due squadre proveranno a rimettere in piedi l'operazione con il cartellino di Marcelo Brozovic da utilizzare come merce di scambio per l'ex-Milan.