Intervenuta dagli studi di Tiki Taka, Wanda Nara svela di aver chiarito il rapporto con Marotta, ma quando si parla del rientro in campo, la moglie e agente del calciatore non ha offerto date precise.



“Un nuovo incontro venerdì? A me nessuno mi ha chiamato, magari si vedono con Mauro. Io non so con chi deve parlare, ma non è necessario che ci sia io se per esempio deve parlare con l’allenatore. Abbiamo parlato con Marotta e siamo vicini alla pace. Mauro sta recuperando, non ha ancora avuto una giornata libera e lavora per il problema al ginocchio. Al momento non capisco neanche io quale sia il problema dato che con la società e con i compagni va tutto bene. Spalletti? Non so cosa si sono detti, magari Mauro si è anche messo a disposizione, questo non lo so dire. Io e Icardi siamo due persone diverse, una cosa è quello che dico e penso io e una cosa è quello che pensa e dice Icardi. Il problema comunque non è il rapporto con i compagni”.