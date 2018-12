Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter si sta muovendo in anticipo per Matteo Darmian, terzino del Manchester United. Alla luce dei continui problemi fisici di Vrsaljko, il club nerazzurro non vuole lasciarsi scappare l'esterno della Nazionale: Darmian ha un contratto in scadenza nel 2019 (ma i Red Devils hanno una clausola unilaterale per un altro anno) e su di lui ci sono anche Roma, Napoli, Atletico Madrid e Valencia.