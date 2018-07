Mauro Icardi e il rinnovo con l'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, Wanda Nara, moglie-agente del calciatore, è in Argentina da qualche giorno insieme con le due figlie e sarà nuovamente a Milano la prossima settimana. Dopo il suo ritorno in Italia - si legge - ogni giorno potrà essere buono per definire gli ultimi elementi dell’accordo e arrivare alla fumata bianca prima dell’inizio del campionato. L’Inter prolungherà il contratto del capitano di due anni, fino al 2023, e farà lievitare l’ingaggio: la parte fissa al momento oscilla tra 5 e 6 milioni a stagione, ma poi si aggiungeranno i ricchi bonus.