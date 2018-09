A riveder le stelle. Oggi parte la fase a gironi della Champions League. Alle ore 18.55 l'Inter gioca a San Siro contro il Tottenham. Privo degli infortunati Vrsaljko e Lautaro Martinez, Spalletti schiera la difesa a tre con Candreva favorito su Politano come esterno a tutta fascia. In avanti Nainggolan e Perisic dietro a Icardi, all'esordio nella massima competizione europea. Dall'altra parte Pochettino deve fare a meno degli indisponibili Lloris, Sissoko e Alli: non convocati i difensori Alderweireld e Trippier.



A seguire il Napoli scende in campo al Marakana di Belgrado con la Stella Rossa. Ancelotti dà un'occasione dall'inizio a Malcuit, titolare così come Verdi.

Domani tocca a Juventus e Roma in Spagna, rispettivamente contro Valencia e Real Madrid.



PROBABILI FORMAZIONI



Inter-Tottenham (ore 18.55, diretta tv su Sky Sport)

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Miranda; Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vorm; Aurier, Sanchez, Vertonghen, Rose; Dier, Dembelé; Lucas, Eriksen, Son; Kane. All. Pochettino.

Arbitro: Turpin (Francia).



Stella Rossa-Napoli (ore 21, diretta tv su Sky Sport)

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Jovicic, Krstcic; Jonathan Cafù, Ben Nabouhane, Marin; Boakye. All. Milojevic.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Verdi. All. Ancelotti.

Arbitro: Marciniak (Polonia).