L'Inter vuole Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham, ed è pronta a mettere sul piatto Milan Skriniar, gradito a Mourinho. I due club stanno parlando, ma come riporta Sky Sport ci sono due problemi. Il primo: gli Spurs, per il momento, non sembrano voler accontentare la richiesta d'ingaggio di Skriniar. Il secondo: Levy, proprietario del club londinese, non vorrebbe liberarsi dell'ex Lione, visto che la scorsa stagione è stato pagato 65 milioni di euro. L'Inter, comunque, ci prova.