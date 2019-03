Il Corriere dello Sport ha lanciato alcune anticipazioni sulla tournée estiva dell'Inter in Asia in programma in estate. I nerazzurri affronteranno la Juve il 24 luglio a Nanchino, poi volerano a Singapore - dove sfideranno il Manchester United -, Changzhou e Shanghai. Al ritorno, l'Inter se la vedrà con il Tottenham a Londra.