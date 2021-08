L'Inter è tra Correa e Thuram, uno ritenuto maggiormente pronto per il campionato italiano, l'altro più forte in prospettiva. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“A differenza del “Tucu” che già abita nel nostro campionato, Thuram usufruirebbe del vantaggio fiscale visto che proviene da una lega diversa: al lordo il suo stipendio costerebbe molto meno degli altri. In più, in queste ore prima dell’affondo definitivo di inizio settimana, pesano decisamente le considerazioni di carattere tecnico: il francese è effettivamente considerato meno pronto per le battaglie nostrane rispetto all’argentino, sarebbe un po’ acerbo dal punto di vista tattico, ma ha dalla sua l’età, la forza fisica che i nerazzurri stanno cercando e degli ampi margini di crescita futura. Senza sottovalutare il prezzo di Marcus, inferiore rispetto al rivale, a meno di giravolte di Lotito”.