L'Inter, tramite Ausilio, tiene d'occhio due profili. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Andrea Colpani, ma soprattutto su Krstovic. Ausilio, infatti, il 17 settembre era in tribuna allo stadio Brianteo in occasione di Monza-Lecce per osservare il talento montenegrino.