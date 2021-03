Il secondo giro di tamponi ha dato un pizzico di tranquillità in più all'Inter, che negli ultimi giorni ha vissuto ore di preoccupazione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il sollievo e l’indignazione. L’Inter è sospesa così, tra due sentimenti opposti. Il soggetto protagonista è il Covid, che ad Appiano sembrano esser riusciti a contenere. Certezze in questo senso non è mai giusto averne, ma il secondo giro di tamponi interamente negativi per giocatori e staff tecnico ha certamente tranquillizzato animi che si erano molto agitati, nell’ultima settimana. Peraltro, ieri mattina è arrivata anche la buona notizia del ritorno a casa dell’amministratore delegato Beppe Marotta, dopo alcuni giorni in osservazione all’Humanitas. Oggi Lukaku e soci saranno sottoposti ad altri molecolari, il cui esito si avrà domani. Si tratta dell’esame «decisivo», quello che consentirebbe il ritorno in campo alla Pinetina già da domani pomeriggio per gli uomini di Antonio Conte. Ma è anche – e qui siamo all’indignazione, dopo il sollievo – l’esame che potrebbe dare il via alla partenza dei dieci nazionali nerazzurri in giro per l’Europa”.