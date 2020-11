Ad Appiano Gentile l'aria è tesa dopo la prestazione offerta contro il Torino. L'Inter ha vinto in rimonta ma quella prima ora non è andata giù. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come il tecnico nerazzurro abbia vissuto come un tradimento il non corretto approccio al match.



“Rabbia a mille, inutile girarci intorno. Per uno come Conte, che fa del rapporto strettissimo con i suoi giocatori una specie di comandamento, quei 60 minuti di domenica sono stati una specie di tradimento. Il punto è cercare di individuare i motivi. Ed evidentemente chiamano in causa, più che l’aspetto tecnico, anche quello psicologico della squadra”.