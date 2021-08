Il nuovo tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, non ha commesso lo stesso errore che ai tempi commise Rafa Benitez. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“All’Inter lo ricordano bene, Rafa Benitez. Ricordano bene il peso dell’eredità di José Mourinho che finì per schiacciare l’allenatore spagnolo. Era una storia di foto tolte dalla Pinetina, di metodi di lavoro stravolti, poche settimane dopo aver vinto tutto. Ecco: Simone Inzaghi in quella trappola non è caduto. Si è appoggiato a quanto costruito da Antonio Conte, non ha cancellato nulla. Ma su quella stessa torta, già ben confezionata, ha aggiunto i suoi ingredienti”.