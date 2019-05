Al centro dell'Inter. Dopo aver prenotato il difensore Diego Godin a parametro zero dall'Atletico Madrid e in attesa di definire il futuro dell'attaccante argentino Mauro Icardi, i dirigenti nerazzurri si muovono per rinforzare il centrocampo. In Italia hanno già messo le mani su Nicolò Barella del Cagliari, mentre all'estero il primo obiettivo è sempre Ivan Rakitic. Messo sul mercato dal Barcellona che, secondo il Mundo Deportivo, chiede 50 milioni di euro per il cartellino del nazionale croato.



In uscita c'è Joao Mario, che può tornare in patria. Come si legge sul quotidiano lusitano A Bola, su di lui c'è l'interesse del Porto, pronto ad avanzare un'offerta con la formula del prestito con diritto di riscatto.