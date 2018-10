Suning ed Erick Thohir stanno trattando con grande insistenza per chiudere il prima possibile l'acquisto del 31% di quote societarie dell'Inter ancora in possesso del magnate indonesiano.



La trattativa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta entrando in una fase calda e la prospettiva di chiudere l’operazione prima del 26 ottobre, data dell'assemblea dei soci, è più che concreta.



L’intesa totale ancora non è stata trovata e, almeno per oggi, non sarà portata avanti dando priorità alla gara di Champions.