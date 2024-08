Inter: trattativa per il baby Kartelo

18 minuti fa



L'Inter che per la prima squadra aspetta ancora di chiudere il colpo Palacios continua a lavorare con forza sul proprio settore giovanile in cui sono stati tanti i baby innesti che si distribuiranno fra Under 17 e Primavera.



E nelle ultime ore sono stati intensificati i contatti con l'HNK Sibenik per Dominik Kartelo, centrocampista classe 2008 dell' HNK Sibenik squadra che milita nel massimo campionato croato.