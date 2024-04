Inter, tre big nel mirino dei top club europei

9 minuti fa



La cavalcata dell'Inter verso lo scudetto non è passata inosservata neanche all'estero dove sono diversi i Club che seguono le novità sul futuro di Inzaghi, ma anche di campioni come Bastoni, Barella e Thuram. Tutti e tre rappresentano punti fermi dell'Inter, ma l'incertezza sul futuro della società nerazzurra fa pensare che se il club dovesse rimanere nelle mani degli attuali proprietari, anche il mercato della prossima estate dovrà essere chiuso in pareggio: per ogni investimento in entrata sarà quindi necessaria un'uscita, secondo quanto riportato da Tuttosport.