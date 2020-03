L’Inter non molla Gaetano Castrovilli. Come scrive Tuttosport, i nerazzurri sono pronti a cedere tre giocatori per poi provare a predner il numero 8 della Fiorentina, insieme anche a Kumbulla del Verona: via Icardi, Perisic e Joao Mario, tutti lontani in prestito con diritto di riscatto al momento, e dentro forze fresche.