Sognando il colpo Balotelli, ilè pronto a formalizzare una tripla operazione con l'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo un mese di corteggiamento ormai è tutto fatto per il ritorno in Emilia dell’esterno offensivo(a titolo definitivo per 1,5 milioni, gli ultimi nodi da risolvere erano quelli sull’ingaggio). Questione di tempo (e di un nuovo incontro) per chiudere anche la pratica, in gialloblù con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell’Inter. Gli ottimi rapporti col club di Suning hanno aperto anche la strada al prestito del giovanissimo centralereduce da un infortunio, che a Parma potrebbe trovare minuti importanti per crescere.