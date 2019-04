Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l'Inter fa sul serio per Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona. Per il croato sarebbe già stato fatto un sondaggio con il club catalano, che non avrebbe chiuso del tutto la porta. Le alternative sono Barella del Cagliari e Ndombele del Lione, entrambi però hanno valutazioni di mercato e concorrenza molto alte.