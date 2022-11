Robin Gosens può lasciare l'Inter a gennaio. Tuttosport fa tre nomi sul mercato in entrata per i nerazzurri: Ramy Bensebaini (algerino classe 1995) in scadenza di contratto a giugno col Borussia Monchengladbach; Borna Sosa (croato classe 1998) sotto contratto con lo Stoccarda fino al 2025; Alfonso Pedraza (spagnolo classe 1996) sotto contratto con il Villarreal fino al 2026.