L'edizione odierna di TuttoSport si occupa del mercato dell'Inter e spiega come i nerazzurri, per non farsi trovare impreparati di fronte all'eventuale partenza di Lautaro Martinez, stiano riflettendo su tre profili.



“Il primo è Timo Werner, centravanti del Lipsia che ha conquistato i quarti di Champions alle spese del Tottenham di José Mourinho. Il secondo è Anthony Martial che il ds nerazzurro segue sin dai tempi del Monaco. Il terzo è Pierre-Emerick Aubameyang, obiettivo difficilissimo stante la ferrea volontà da parte dell’Arsenal di trattenerlo alla base“.